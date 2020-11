Montivilliers. Le conseil municipal vote une motion de soutien au commerce de proximité

Le conseil municipal de Montivilliers était réuni lundi 16 novembre. Un mois avant l'adoption de son budget prévisionnel pour 2021, le débat d'orientations budgétaire était à l'ordre du jour. Parmi les priorités voulues par les élus : la solidarité, la transition écologique et la formation des jeunes. Le conseil municipal a également adopté une motion de soutien au commerce de proximité, en lien avec les dix propositions de l'Association des Petites Villes de France.

"Je reste convaincu que le gouvernement doit revenir à plus de cohérence et permettre une réouverture de commerces capables de réguler leur fréquentation avec des protocoles renforcés. Ce ne serait pas un recul de la protection sanitaire", estime Jérôme Dubost, le maire de Montivilliers.

Pour le marché de Noël, un dossier de demande d'autorisation retravaillé sera déposé pour maintenir la possibilité de tenir un marché de Noël remanié. "Tout ceci reste incertain et soumis à autorisation préfectorale, mais il faut rester prêts en cas d'amélioration le 1er décembre. Cela ne sera pas le marché de Noël imaginé et préparé, car il faudra de toute façon supprimer les animations et déambulations initialement prévues. Mais, dans la mesure du possible, nous souhaitons maintenir un marché de Noël, avec ses chalets et ses commerçants, plus espacés, un sens de circulation unique, en cohérence avec notre soutien au commerce local, aux producteurs et aux artisans, comme à la vie associative", précise Nicolas Sajous, adjoint à la vie culturelle.