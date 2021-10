Il faisait du "rodéo" avec une voiture volée

Le conducteur faisait du rodéo sur le parking du cinéma Gaumont de Grand-Quevilly, vendredi 17 août, vers 3h30, à grand renfort de dérapages. Jusqu'à ce que les forces de l'ordre se rendent sur place. A leur vue, les quatre personnes qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule, se sont enfuies en courant, suivies par les policiers, vers la rue des martyrs de la résistance.

L'une d'entre elle a été interpellée un peu plus loin, rue Paul Vaillant Couturier. C'est ce jeune homme, âgé de 19 ans et résidant à Petit-Quevilly qui conduisait le véhicule. Ses explications n'étaient pas très claires : il a avoué que la voiture n'était pas la sienne, dit ne pas connaître le propriétaire et prétendu avoir trouvé les clés quelques jours auparavant et être venu tout simplement récupérer la voiture. En outre, il n'avait pas son permis.

Deux autres de ses compères ont été retrouvés rue Guy de Maupassant : l'un d'entre eux, né en 1996 réside à Grand-Quevilly, le second, né en 1994, habite Petit-Quevilly. Le quatrième n'a pas été retrouvé. Les trois autres ont été emmenés à l'hôtel de police afin d'y être entendu.