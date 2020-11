Normandie. Plusieurs communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Deux communes de Seine-Maritime ont été classées en état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boue, d'après un arrêté du 19 octobre paru au Journal officiel du samedi 14 novembre.

Dix jours pour se déclarer

Sont concernées la ville d'Hénouville pour des inondations et coulées de boue survenues du 12 au 14 février et des mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) du 1er février au 9 juillet. Et la ville du Havre pour des inondations et coulées de boue datant du 12 août.

Dans l'Eure, sont concernées la ville de Nassandres-sur-Risle pour des mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) datant du 6 mars et la ville de Chambois pour des inondations et coulées de boue survenues le 11 août.

À partir de la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel, les habitants concernés disposent d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer le sinistre à l'assurance.