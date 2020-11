Normandie. Fécamp veut le quatrième parc éolien en mer

La Commission nationale du débat public a rendu public le 19 octobre dernier son rapport sur l'implantation d'un quatrième parc éolien en mer au large des côtes de Normandie. L'agglomération de Fécamp a adopté une motion en faveur de la création de ce parc au large de la cité des Terre-Neuvas. Au terme du débat public, il apparaît deux grandes "grappes" d'implantation, l'une au large de Barfleur et l'autre au large de Fécamp.

La Ville va accueillir le premier parc éolien en mer de France d'ici quelques mois. Les travaux ont déjà débuté. Une usine de maintenance sera construite dans le port et le lycée Descartes-Maupassant a anticipé les besoins en formation et en main-d'œuvre avec la création du Campus Normandie Éolien. Réunis en conseil communautaire jeudi 12 novembre, les élus de l'agglomération de Fécamp ont voté à l'unanimité cette motion : "Les élus entendent défendre la légitimité du territoire, et souhaitent que la décision d'attribution d'un quatrième champ d'éoliennes en mer tienne compte de son expérience en la matière, des actions déjà réalisées et à venir (base de maintenance) en faveur du premier parc, de son positionnement géographique favorable, pour implanter au large de Fécamp ce quatrième champ d'éoliennes en mer."