Normandie. [Vidéo] Les falaises vues du ciel, pour prendre un bon bol d'air

Voilà de quoi prendre un peu l'air, en ces temps de confinement. Le photographe et vidéoaste Enzo Girard, âgé de 21 ans, a publié lundi 2 novembre une vidéo d'Etretat vue du ciel.

Une autre manière de découvrir l'un des sites les plus visités de Normandie, que le monde entier nous envie. Les falaises d'amont et d'aval et la plage sont ainsi filmées au drone, sous le soleil, laissant apparaître leur blanc éclatant sur le fond bleu vert de la mer.

Le photographe, originaire de Bosroumois dans l'Eure, a aussi capturé des images du Mont-Saint-Michel ou de Rouen by night, à découvrir sur son feed Instagram.