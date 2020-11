Pays de Caux. Travaux d'aménagement sur la RD 6015

Les travaux de sécurisation de la RD 6015 entre Saint-Eustache-la-Forêt et Saint-Romain-de-Colbosc débutent lundi 16 novembre, pour une durée de cinq mois. L'aménagement et la sécurisation de cette section ont pour objectif de garantir de bonnes conditions de sécurité aux nombreux usagers qui empruntent quotidiennement cette route départementale reliant Le Havre à Rouen. Quatre communes sont concernées par ces travaux : Saint-Eustache-la-Forêt, Mélamare, Les Trois-Pierres et Saint-Romain-de-Colbosc.

Des îlots aux intersections

Tous les carrefours des voies communales avec la RD 6015 seront maintenus et dotés d'une signalisation neuve. Trois intersections seront réaménagées avec des îlots, au niveau de Saint-Romain-de-Colbosc, au carrefour de la RD 6015 avec la route de la Chapelle, au niveau des Trois-Pierres, au carrefour de la RD 6015 avec la rue de la Mare-au-Leu et la rue de la salle polyvalente et au niveau de Mélamare et Saint-Eustache-la-Forêt, au carrefour de la RD 6015 avec la RD 112 et la route de Saint-Jean.

Travaux d'aménagement de la RD 6015. - Département Seine-Maritime

Le carrefour RD 6015 - RD 31 - RD 112 aux Trois-Pierres sera aménagé ultérieurement en giratoire. Les deux arrêts de cars du carrefour de la RD 6015 avec la rue de la Mare-au-Leu aux Trois-Pierres seront déplacés, afin de permettre aux cars de s'arrêter en dehors de la chaussée. Deux parkings de cinq places seront créés afin d'offrir de bonnes conditions de sécurité aux automobilistes effectuant un dépose-minute.

Les travaux vont coûter 1,25 million d'euros. Le projet est financé par le Département de la Seine-Maritime, la Région Normandie et avec une participation du Syndicat départemental d'énergie (SDE76).