Près de Rouen. Explosion d'une bouteille de gaz sur un chantier de construction

Un feu s'est déclaré dans un sac de détritus sur un chantier de construction d'immeuble au Mesnil-Esnard, près de Rouen, mercredi 11 novembre vers 17 h 45. À proximité se trouvaient sept bouteilles de gaz de 60 litres. L'une d'elles a explosé avant l'arrivée des pompiers. La déflagration a fait beaucoup de bruit et a inquiété les riverains. Le feu a été très rapidement éteint et les six autres bouteilles refroidies. Il n'y a pas eu de blessé. Le chantier était vide depuis 15 heures.