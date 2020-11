Seine-Maritime. Covid-19 : les profs demandent un meilleur protocole sanitaire

Les enseignants mobilisés, mardi 10 novembre, en Seine-Maritime pour une "grève sanitaire". Ils demandent un renforcement du protocole sanitaire dans les écoles et les collèges notamment, sur le principe du lycée, avec des cours dans les salles et à la maison pour éviter trop de promiscuité entre les élèves.

Des élèves moins prudents

Avec son dessin, Frédéric Davoust, professeur d'arts plastiques à Elbeuf, exprime la crainte des enseignants : "Certains collégiens, dès qu'ils sont en groupes, sont moins prudents et nous avons peur qu'ils ramènent le virus chez eux." Intervenant à la fois en collège et en lycée, il ne comprend pas pourquoi le ministère de l'Éducation nationale fait une différence dans le protocole sanitaire.

"Dans la même journée, je peux voir des 3e qui ont 15 ans, qui sont à 28 ou 29 dans une classe par très grande, et l'après-midi, je me rends au lycée et j'ai des secondes qui ont 15 ans également, mais qui sont en demi-groupes", explique le professeur.

Des cours à distance

Surtout, les enseignants au collège croisés dans le cortège disent tous qu'ils sont prêts à assurer des cours en classe, mais aussi à distance pour des élèves qui resteraient à la maison. "Ça serait une charge de travail pour nous, mais c'est pour assurer la sécurité et la santé des élèves", plaide Émilie Chiron, enseignante dans un collège de l'agglomération rouennaise.

Malgré les contraintes sanitaires, la mobilisation a été bien suivie dans le département. Il y avait environ 150 manifestants devant la maison des syndicats au Havre, un peu moins d'une centaine à Dieppe devant la sous-préfecture et environ 400 à Rouen, qui ont défilé dans le calme entre l'inspection académique et le rectorat.