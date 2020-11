Cherbourg-en-Cotentin. Le cinéma CGR Odéon dans le flou total

Les établissements culturels recevant du public ont tiré le rideau vendredi 30 octobre. À Cherbourg-en-Cotentin, le cinéma CGR Odéon, situé au 51 rue Maréchal-Foch, est dans le flou total. "On n'a aucune idée de la date à laquelle nous pourrions rouvrir. Mais on suppose que ça sera encore plus difficile que la première fois", explique Sylvie Brisset, directrice du cinéma. Le premier confinement avait déjà eu des conséquences sur la fréquentation, en baisse de 60 à 65 % en juin, par rapport à 2019. L'écart avait baissé à l'automne (-30 %), grâce notamment à la sortie de "films prometteurs" selon la cinéphile, comme ADN de Maïwenn ou Adieu les cons d'Albert Dupontel. Mais la crise sanitaire rebat les cartes… Y aura-t-il des films grand public au déconfinement ? "Les distributeurs auront encore moins de chance de se dire qu'ils vont sortir un film, alors qu'il peut y avoir potentiellement un troisième confinement qui arrive derrière, c'est un cercle vicieux", craint la directrice. Quid des plateformes de streaming, comme Netflix ? Pas d'inquiétude de ce côté-là, les salles obscures ont encore de beau jour devant elles. "Notre clientèle d'habitués, âgés de 50 à 70 ans en moyenne, n'est pas forcément attirée par les plateformes, et nos films sont relativement différents de ce qui y est diffusé", estime Sylvie Brisset.