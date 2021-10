Une 21e station de location de vélos à Rouen

Lorsque Cy’clic a été lancé à Rouen fin 2007, le système de location de vélo comptait 14 stations. La 21e sera inaugurée samedi 15 septembre, dans le quartier Grammont, le long du parking de la bibliothèque. "Les déplacements sont nombreux entre la bibliothèque, le parc Grammont ou la clinique Mathilde", détaille Florence Hérouin-Léautey, déléguée à l’environnement et à l’Agenda 21 à la Ville. Cette station permettra en outre de densifier la rive gauche. Un point essentiel : ce genre de système fonctionne d’autant mieux que les stations sont nombreuses.

En 2013, deux autres stations devraient être créées dans le cadre du Schéma des aménagements cyclables. Leur emplacement reste encore à déterminer en fonction des besoins. Et ils augmentent : aujourd’hui Cy’clic compte 550 abonnés de longue durée (plus d’un mois) et voit croître de façon régulièrement son nombre d’abonnés d’environ 5% par an.