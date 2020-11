Calvados. À Caen et Hérouville, les courses livrées à domicile pour les seniors

Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes considéré comme une personne à risque ? Les Villes d'Hérouville-Saint-Clair et de Caen ont mis en place un service qui va pouvoir vous aider. Comme lors du premier confinement, les deux municipalités proposent leur service de portage de courses à domicile.

