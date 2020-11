Vos questions, nos réponses. Puis-je utiliser d'anciennes attestations de déplacement ?

"Est-ce que je peux utiliser les attestations de déplacement de mars ?" - Hélène, Coutances

"Il y avait une tolérance sur les premiers jours de reconfinement, mais cela n'est plus possible. La date du décret en haut de l'attestation n'est plus à jour.

Plusieurs solutions existent pour imprimer moins : acheter un journal qui en fournit (par exemple à Coutances, La Manche Libre) ou utiliser l'application Tous anti Covid qui permet de générer des attestations de façon virtuelle."

