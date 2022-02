Insolite. À Condé-sur-Vire, il cuisine en live sur Instagram durant le reconfinement

Paul Gautier a 25 ans, il travaille dans le monde de la santé au travail et vit actuellement à Condé-sur-Vire, dans la Manche. Très présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram qui n'ont aucun secret pour lui, Paul aime cuisiner. Et son téléphone n'est jamais bien loin.

Chez les Gautier, la cuisine se transmet de génération en génération Impossible de lire le son.

Lors du premier confinement, Paul Gautier proposait régulièrement quelques tutos sur des recettes qu'il réalisait chez lui, pour le plus grand plaisir de sa famille et de ses followers.

Paul Gautier cuisinait déjà pendant le premier confinement Impossible de lire le son.

Cette fois, il innove et propose un live vidéo. La première recette proposée sera très simple et abordable. La liste des ingrédients nécessaires, c'est le chef qui la donne :

La recette du weekend avec Paul Gautier Impossible de lire le son.

Sur la formule du programme de Cyril Lignac Tous en Cuisine, le cuisinier amateur proposera de suivre et réaliser la recette en direct avec lui.

Paul présente son live du weekend Impossible de lire le son.

Pour participer au live, rendez-vous sur le compte Instagram de Paul Gautier, paul_gautier95, samedi 8 novembre, à 18 h 45.