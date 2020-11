Vos questions, nos réponses. J'habite Bricquebec. Puis-je faire mes courses à La Glacerie ?

"J'habite Bricquebec. D'habitude, je fais mes courses à La Glacerie. Peut-on m'obliger à faire mes courses à Bricquebec ?" - Anonyme

"Non, il n'est pas possible de vous y contraindre, a fortiori si vous avez un régime alimentaire particulier. Toutefois, la préfecture de la Manche, que la rédaction de Tendance Ouest a contactée, en appelle au bon sens. Le confinement a pour but de limiter les déplacements, pour limiter le risque de contamination. Pendant le confinement, il est préférable de faire vos courses au plus près de chez vous."

Pratique. Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.