Argentan. Le maire retire son arrêté et incite les commerçants à la vente en ligne

Le maire d'Argentan Frédéric Léveillé a retiré ce mardi 3 novembre son arrêté municipal pris vendredi 30 octobre, autorisant l'ouverture des magasins non alimentaires de son centre-ville.

Favoriser le "Made in Argentan"

Il précise que l'arrêté "n'a pas été remis en cause par quelque autorité que ce soit (alors que certains arrêtés ont été contestés dans plusieurs communes, NDLR), tout simplement parce qu'il était juste et reconnaissait le fait d'une irrégularité de traitement". Alors que les grandes surfaces doivent fermer leurs rayons de produits dits non-essentiels, sur décision du gouvernement, le maire divers gauche d'Argentan veut poursuivre son soutien auprès des commerçants de proximité. Il incite la vente en ligne locale "Made in Argentan".