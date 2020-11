Vos questions, nos réponses. Ma fille, en stage, peut-elle aller déjeuner chez sa grand-mère ?

Ma fille est en stage et, en temps normal, elle mange chez sa mamie car ce n'est pas à côté de chez nous. Peut-elle continuer d'y aller ? - Alexandra, Juvigny-sous-Andaine (61)

"Pour ne pas risquer d'amende, il faudrait que votre fille puisse prouver, lors d'un contrôle, qu'il n'existe aucune autre solution pour déjeuner, le temps du confinement. Peut-être est-il plus sage d'opter pour un casse-croûte afin d'éviter les ennuis ? Par ailleurs, souvenez-vous que les personnes les plus âgées sont les plus fragiles face à la Covid-19."

Pratique. Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.