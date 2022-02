Rouen. Feu dans les combles d'un immeuble : 47 personnes évacuées 

Un feu s'est déclaré vers 14 heures ce dimanche 1er novembre, dans les combles d'un immeuble d'habitation de six étages situé rue Guillaume-d'Estouteville, à Rouen. 47 personnes ont été évacuées. 57 pompiers ont été mobilisés et ont maîtrisé les flammes à l'aide de deux lances. Huit personnes logeant dans l'immeuble ont été légèrement intoxiquées et rapidement transportées au CHU de Rouen. Les autres locataires ont été regroupés près de la maison de quartier.