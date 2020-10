Calvados. Reconfinement : ce qui change (ou pas) dans le département

À la suite des annonces gouvernementales jeudi 29 octobre, le Département du Calvados a pris des mesures afin d'assurer la continuité des services publics. En matière de solidarité, pas de changement pour les circonscriptions d'actions sociales qui sont accessibles sur rendez-vous téléphonique préalable. Les coordonnées sont à retrouver sur calvados.fr. Les consultations et vaccinations en PMI sont maintenues, sur rendez-vous, tout comme les consultations en centre de planification et d'éducation familiale. En ce qui concerne les assistants maternels, les conditions d'accueil des enfants restent identiques, dans le respect des gestes barrières et consignes sanitaires. La Maison départementale des personnes handicapées assure, comme habituellement, l'accueil physique tous les après-midi.

Pas de changement non plus du côté des routes. À ce jour, tous les chantiers routiers en cours se poursuivent, notamment à Monceaux-en-Bessin, Saint-Ouen-des-Besaces, et partout ailleurs dans le département. Les chantiers portuaires se poursuivent à Grandcamp-Maisy, Isigny-sur-Mer, Honfleur. Le remplacement des pontons à Port-Guillaume démarrera lundi 2 novembre. Les espaces naturels sensibles restent ouverts.

Ce qui change

Les collèges restent ouverts. Les équipes de restauration et d'entretien feront donc leur rentrée lundi et appliqueront le protocole sanitaire renforcé paru au niveau national.

Le Département va renouveler sa dotation de masques aux collégiens, comme en mai dernier. Les Archives du Calvados ferment leurs portes, à l'exception de la salle de lecture qui reste ouverte sur rendez-vous. Enfin, la Maison de la nature et de l'estuaire de l'Orne à Sallenelles ferme également.