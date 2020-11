Tendance Confidences. Comment vivre après la mort d'un enfant ? Rencontre avec avec Camille Canard

Dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint, Camille Canard est l'invitée de Jean-Luc Lefrançois pour l'émission Tendance Confidences. Elle est co-auteur du livre A la vie à l'amour, avec Marie-Axelle Clermont et Clémentine Le Guern, aux éditions de l'Emmanuel. Elle nous livre son témoignage.

Continuer à aimer, avancer pas à pas

Choisir la vie, continuer à aimer, avancer pas à pas, ce sont les choix qui se sont imposés à Camille et à son mari Cyril lorsqu'ils ont perdu leur fils aîné Auguste, de la mort subite du nourrisson à l'âge de 5 mois. C'était il y a un peu plus de dix ans, le 21 décembre 2009, pendant sa sieste chez sa nourrice.

Comment ne pas se laisser aller au

désespoir ?

Ce soir-là, trois heures après l'annonce du décès d'Auguste, nous avons pris une décision vraiment importante, peut-être la décision la plus importante de notre vie : on a décidé de continuer à vivre, nous avons redit oui à la vie, oui à notre couple. Et c'est cette volonté d'arriver à aller de l'avant tous les deux, exprimée ensemble, qui m'a vraiment fait tendre vers le bonheur. Parce que nous savions que nous pouvions être heureux malgré la douleur, malgré le manque. Et c'était vrai.

Votre foi vous a-t-elle aidée à surmonter cette épreuve ?

Oui, elle n'a pas été la seule et unique source de guérison, mais elle m'a aidée. Le plus grand soutien, c'est d'avoir cette conviction que mon fils est au Ciel, bien entouré, et qu'il veille sur nous. Chaque soir, depuis plus de dix ans, en me couchant, je pense à lui, je lui adresse silencieusement un petit signe. Je lui demande parfois de l'aide et des coups de pouce. C'est difficile à expliquer, mais je le sens, je le sens en moi, je sens qu'il n'est pas loin.