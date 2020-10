Le Havre. "Je n'ai pas de pâtes ou de papier toilette, mais j'ai emprunté 40 livres !"

"On a pris un grand sac de courses pour prendre plein de livres !" A l'entrée de la bibliothèque Niemeyer du Havre, Marie-Pascale et Marcel sont équipés avant d'aller choisir de quoi se divertir pendant le second confinement. "Je n'ai pas de pâtes ou de papier toilette, mais j'ai emprunté quarante livres, le maximum", renchérit en effet Cathy, venue avec son fils, Léon. Aurélie, elle, a choisi des romans et des séries : "De quoi donner un peu de réconfort et passer le temps." Mathilde, étudiante, embarque une dizaine de bandes dessinées sous son bras. "J'avais envie d'images. Les livres, ça permet de s'évader, de faire travailler l'imaginaire." Jean-François est plutôt CD. "Brel, Bruel… La musique, ça fait voyager mon esprit."