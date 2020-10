Seine-Maritime. Derniers achats de bricolage avant le confinement

"Ça n'était pas vraiment prévu, mais bon, il va bien falloir s'occuper pendant le confinement !" Au rayon peinture du Castorama de Gonfreville-L'Orcher, près du Havre, un couple de sexagénaires ne sait quel pinceau choisir pour repeindre une chambre de sa maison. "Nous sommes allés dans un autre magasin à Montivilliers, c'était noir de monde !, poursuivent les retraités. Au printemps dernier, il faisait beau, on avait le jardin… Ce n'était pas pareil." Un peu plus loin, un client venu de Saint-Romain-de-Colbosc pousse un chariot rempli de placo, luminaires, peinture… : "Je viens d'acheter une maison. Je n'ai pas trop envie de rester à ne rien faire !" De leur côté, "les week-ends vont être longs", redoutent deux Gonfrevillais, venus exprès pour investir dans leur nouvelle salle de bains. "On s'est pressés après le travail avant qu'il ne soit trop tard."

Dans cette enseigne qui emploie 80 personnes, un système de drive avait été mis en place pendant le premier confinement, avec plusieurs centaines de commandes à traiter par jour.