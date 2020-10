Seine-Maritime. Les magasins font face à la demande d'équipement pour le télétravail

Avec les nouvelles mesures qui devraient être annoncées ce mercredi 28 octobre pour faire face à la Covid-19, le télétravail devrait être à nouveau fortement encouragé.

Équiper son domicile

De nombreux salariés ont tiré les leçons du premier confinement et ils sont nombreux à s'équiper ces derniers jours dans les magasins de bureautique de l'agglomération rouennaise. "Le bureau en tant que tel n'est pas recherché, les gens vont continuer à travailler sur leur table de cuisine", souligne Daniel Malanda, directeur du magasin Office Dépôt à Petit-Quevilly. Mais s'il y a un équipement qui est recherché, ce sont les chaises de bureau ergonomique.

"Rester quatre ou six heures de la journée sur la chaise de cuisine, ce n'est plus possible", poursuit-il, en ajoutant que les chaises ergonomiques font actuellement partie des meilleures ventes du magasin.

En revanche, dans les magasins d'informatique rouennais, ce n'est pas encore le rush, d'autant que les employeurs fournissent bien souvent un ordinateur portable aux personnes placées en télétravail.