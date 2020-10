Musique. Les Moufs préparent un cinquième album grâce au crowdfunding

Quatre albums, plus de 200 concerts (dont les Papillons de Nuit et la première partie de Matmatah au Zénith de Caen), on ne présente plus Les Moufs. Ce groupe de "rock festif" amateur est actuellement en phase de préparation d'un nouvel album… Un travail perturbé par le coronavirus, comme l'explique Efix, le bassiste du groupe.

Faute de concerts en raison du contexte sanitaire, Les Moufs font appel à la générosité de leurs fans pour enregistrer ce nouvel opus. Une campagne de crowdfunding est actuellement lancée sur la plateforme Ulule. Si l'objectif de 4 000 € est déjà atteint, il est encore possible de participer pour faire grimper la cagnotte des Normands.

Les contreparties vont d'un simple extrait MP3 au concert privé dans le salon ou le jardin du généreux donateur.

Originaires de Saint-Lô (Manche), les membres fondateurs du groupe ont été rejoints par des Caennais et, depuis quelque temps, le célèbre accordéon des Moufs a été remplacé par un saxo. Une touche de cuivre qui renforce le côté festif du groupe et tire ses influences vers le ska.

La recette des Moufs est simple : une musique festive et optimiste, exclusivement en français, qui permet à Efix et ses copains de garder le moral, même si la scène commence cruellement à manquer !