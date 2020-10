Seine-Maritime. Le Havre sera le siège du grand port Haropa

Le Havre sera le siège d'Haropa, nouvel établissement portuaire qui regroupera les ports maritimes de la Cité océane, de Rouen et le port fluvial de Paris. Stéphane Raison, actuel président du directoire du grand port maritime de Dunkerque, sera le directeur général préfigurateur de la création d'Haropa, le mardi 1er juin 2021. Ce nouvel ensemble sera le premier port de commerce de France, avec près de 120 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux chaque année, des activités qui mobilisent plus de 130 000 emplois directs et indirects. Sa capacité d'investissement sera par ailleurs dopée par les moyens supplémentaires, alloués dans le cadre de l'enveloppe de 175 millions d'euros apportée par le plan de relance.