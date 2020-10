Caudebec-lès-Elbeuf. La nouvelle zone commerciale continue de se dévoiler

Une première armature en métal est maintenant visible depuis la route. Preuve de la bonne avancée du projet de zone commerciale de l'Oison, à Caudebec-lès-Elbeuf, à deux pas de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et de son E.Leclerc. La Covid-19 et la météo n'ont pas réussi à bouleverser les plans : les premières ouvertures sont toujours prévues pour l'été 2021.

Garder les acheteurs dans l'agglomération

"Il y aura Gifi, Action, Bureau vallée, So cook, Maxi zoo, Euro couture qui vont déménager dans de nouveaux locaux, Home salons et Grand litier", détaille le promoteur Philippe Couture, à propos du bâtiment déjà commercialisé. Pour le second bâtiment, tout reste à faire. Mais son complice Marc-Antoine Troletti est confiant quant à l'arrivée "d'enseignes d'équipement de la personne et d'articles de sport".

Suffisant pour convaincre les consommateurs du bassin elbeuvien ? "Je ne comprends pas que des gens aillent jusqu'à Barentin", concède Philippe Couture. C'est la raison pour laquelle il est convaincu que cette nouvelle zone de l'Oison va trouver son public.