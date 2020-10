Le Havre. Une nouvelle escale CMA CGM à partir de décembre

L'armateur CMA CGM annonce le retour de son service emblématique FAL1 (French Asia Line) au Havre. HAROPA en a fait l'annonce ce lundi 26 octobre. La ligne part d'Asie pour faire escale en Europe (Le Havre, Dunkerque, Hambourg, Rotterdam, Southampton et Algésiras). Cette modification de tracé permet aux plus grands navires du groupe, dont le navire amiral CMA CGM Jacques Saadé propulsé au GNL, d'effectuer au Havre leur première escale import en provenance d'Asie.

Symboliquement, c'est au CMA CGM Antoine de Saint Exupéry, baptisé au Havre en septembre 2018, qu'il appartiendra, le 13 décembre, d'inaugurer cette nouvelle ligne.

"Nous nous réjouissons de cette annonce", confie Louis Jonquière, directeur général de Générale de Manutention Portuaire. "Elle répond à la logique de nos investissements sur Port2000, notamment la mise en service en cette fin d'année de quatre portiques nouvelle génération que nous opérons sur le Terminal de France."

CMA CGM est un partenaire historique d'HAROPA, avec une vingtaine de services réguliers et plus de 1 200 escales par an.