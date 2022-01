Rouen. Championnat de France de judo : Alyssa Morel, demi-finaliste, veut "ramener un bon résultat" 

Alyssa Morel, jeune judokate de 17 ans, disputera dans quelques jours sa deuxième demi-finale en championnat de France.

Qu'est ce qui t'a motivée à rejoindre ce club ?

"C'est un club compétitif, et comme je suis compétitive, j'ai tout de suite été séduite par le club. En rejoignant le Grand-Rouen, cela m'a permis de m'entraîner avec un but, d'avoir de réels objectifs."

Comment avez-vous géré l'arrêt du sport pendant le confinement ?

"Cela a été un peu compliqué, on a eu de la chance d'avoir des applications qui nous permettaient de faire du sport et aussi d'avoir les entraîneurs qui étaient présents, même à distance. Cela nous a vraiment permis de garder la forme, sinon cela aurait pu être beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'autres clubs qui n'ont pas eu cette chance-là. Les exercices étaient adaptés pour tout le monde."

Comment s'est déroulé votre retour à la compétition ?

"Cette reprise a été un peu stressante puisqu'il y a de nouvelles têtes, des gens qui ont changé de catégorie. Et puis en reprenant, je ne savais pas si j'avais réussi à garder la forme par rapport aux compétitions de l'année précédente. Mais malgré tout, le retour à la compétition m'a vraiment fait du bien."

Comment s'organise cette nouvelle saison ?

"Certaines compétitions du championnat de France n'ont pas pu être terminées. Le week-end du 31 octobre aura lieu l'épreuve qualificative qui me permettra de savoir si je peux aller aux championnats de France de la saison 2019-2020 et puis la saison 2020-2021 a déjà commencé donc on est à cheval sur les deux."

Etes-vous confiante pour la suite du championnat ?

"C'est stressant mais j'aimerais vraiment ramener un bon résultat, ce serait bien pour moi, mais aussi pour le club."

Le rythme n'est pas trop difficile à garder ?

"Non ce n'est pas si compliqué, car les compétitions sont espacées dans le temps, c'est juste qu'il y en a plus puisque les compétitions du mois de mai et juin 2020 se déroulent maintenant."

La prochaine saison, tu seras également engagée en équipe en plus des compétitions individuelles ?

"Oui, puisque pas mal de filles sont arrivées au club, ce qui nous permet cette année de former une équipe féminine et de prendre part aux compétitions par équipe. Le concept par équipe est différent puisque chacune des filles représente une catégorie. On est cinq, il y a donc cinq catégories, cinq combats et la victoire revient à l'équipe qui a gagné le plus de combats."

Quels sont tes objectifs pour l'avenir ?

"Mon objectif principal, c'est de toujours m'améliorer, d'avoir de meilleurs résultats."