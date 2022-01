Miss France. La Caennaise Malika Ménard publie son premier livre #Fuck les complexes

Comment est né le projet de ce livre ?

"Cela faisait longtemps que j'en avais envie. C'est un peu le prolongement de mon métier de journaliste. J'ai commencé à l'écrire il y a un an. C'est un livre sur l'image de soi à l'ère des réseaux sociaux. J'ai interrogé une vingtaine de femmes sur leur rapport à elles-mêmes, mais aussi des spécialistes : chirurgien plasticien, psychothérapeute."

Dans cet ouvrage, vous révélez aussi avoir été victime d'attouchements dans votre enfance. Avez-vous porté plainte ?

"Il y a quelques années, je m'étais renseignée. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour me libérer de ça. Mais je ne me sentais pas prête, je n'avais pas les épaules pour affronter une procédure judiciaire. Aujourd'hui, je me confie dans ce livre, avec beaucoup de pudeur."

Malika Ménard dédicace son ouvrage samedi 24 octobre, à partir de 14 h 30 à l'espace culturel du centre E.Leclerc, rue Lanfranc à Caen.

C'est presque un exutoire ?

"Complètement. Au départ, mon projet ne devait pas prendre cette tournure. Je n'avais pas prévu de me confier autant. Puis un jour, mon éditeur m'a dit : 'Il va falloir que tu te racontes'. Au début, je n'y arrivais pas."

Malika Ménard a choisi de démarrer sa tournée de dédicaces par Caen, la ville où elle a grandi.

C'est aussi un plaidoyer pour une utilisation différente des réseaux sociaux ?

"Oui, les réseaux sociaux ne sont pas seuls responsables de nos complexes. Il est complètement possible d'en avoir un meilleur usage."

C'est-à-dire sans filtre, sans maquillage aussi peut-être ?

"En tout cas moi, je le fais de plus en plus. Le confinement m'y a aidé. Cela faisait des années que j'étais en représentation et là, plus rien. Je me suis redécouverte."

Quel accueil a reçu ton livre jusqu'à présent ?

"Passé les a priori qui sont systématiques, Miss… Complexée…, les retours que je reçois sont très positifs. Les femmes se sentent moins seules."

Pratique. #Fuck les complexes, éd. Amphora, 328 pages. 19,50 €