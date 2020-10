Normandie. Le handball gèle ses compétitions pour deux semaines

La décision est tombée vendredi 23 octobre. Au vu de la situation sanitaire, la Fédération française de handball décide de faire une pause dans tous ses championnats amateurs pour les deux prochaines semaines. Cette mesure concerne les championnats de : Nationale 1 Masculine, Nationale 2 Masculine, Nationale 3 Masculine, Nationale 1 Féminine et Nationale 2 Féminine sont gelés pour les week-ends des 24 et 25 octobre et des 31 octobre et 1er novembre.

Pour ce qui est des Coupes de France régionales et départementales, il a été décidé de renoncer aux trois premiers tours et de "proposer, à une échéance qui sera déterminée en fonction de la situation, une nouvelle formule passant par des finales de secteur puis de zones avant les finalités".

Seuls les championnats de France U18 Masculin et U17 féminins sont maintenus, comme les championnats professionnels de Starligue, Proligue et divisions pros féminines qui eux, ne sont pas impactés par les dernières décisions gouvernementales.

La Fédération française de handball dit "engager dans le courant du mois de novembre un processus de concertation avec les clubs par niveau et par sexe, afin de réorganiser le calendrier des rencontres".