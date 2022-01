[Vidéo] Orne. De nouveaux matériels pour recruter les pompiers volontaires

Depuis des années, 120 à 150 turnovers nécessitent d'incessants recrutements chez les Sapeurs pompiers volontaires (SPV) de l'Orne. Pour pallier ce problème, les soldats du feu viennent d'être dotés de matériels supplémentaires : un véhicule tout usage et deux tonnelles, pour organiser chaque année plusieurs Semaines du volontariat.

Ces Semaines du volontariat permettent "d'augmenter les effectifs", indique le capitaine Guais, en charge du recrutement des volontaires au SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de l'Orne. "Il y a 10 ans, on était à 1 350 SPV et aujourd'hui, on est à 1 494", précise-t-il. Le nouveau matériel mis à disposition du SDIS permet d'être plus "efficace dans le recrutement des pompiers volontaires". À l'occasion de la semaine de la sécurité intérieure, une vidéo a été réalisée, en partenariat avec les services de la préfecture, pour sensibiliser au volontariat.

Au total, 87 % des interventions dans l'Orne sont réalisées par les SPV. "Sans eux, les secours sont quasiment inexistants dans l'Orne", rappelle Éric Guais.