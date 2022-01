Rouen. Octobre rose : pour la bonne cause, les Dragons repartent pour un tour

C'est devenu une tradition, pour les suiveurs des Dragons de Rouen. Comme chaque année, le club de hockey se joint à l'initiative Octobre rose, contre le cancer du sein, via une vente aux enchères de maillots spéciaux, que les joueurs porteront le dimanche 25 octobre face à Cergy.

Des enchères à plus de 400 €

"Même si le contexte est compliqué, c'est important de continuer à s'impliquer et c'est génial de voir que les gens répondent présent", apprécie Romain Farrugia, le président du Fonds de dotation des Dragons. Si le record des 4 457 € de l'an dernier pourrait être dur à battre d'ici au samedi 24 octobre, certains maillots commencent à s'arracher à prix d'or. Pour les plus prisés, ceux de Matija Pintaric et de Nicolas Deschamps ont passé la barre des 400 €.