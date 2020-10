Musique. Shy'm annonce sa grossesse dans son nouveau clip !

Elle l'a caché pendant quelques mois, elle a décidé de le dévoiler au grand public ! La chanteuse Shy'm est enceinte, et c'est en chanson qu'elle a voulu faire connaître la nouvelle, grâce à ce nouveau titre, Boy.

L'annonce a été faite à minuit ce vendredi 23 octobre, avec le partage de son nouveau clip depuis Instagram. "C'est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là : BOY, mon nouveau single. (C'est bon de vous retrouver ! Et pour le reste, je n'ai pas encore les mots)", a-t-elle écrit en légende.

Découvrez le clip ci-dessous :