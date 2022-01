Covid-19. Le couvre-feu s'applique dans le département du Calvados

C'est désormais officiel. Un couvre-feu s'applique dans l'ensemble du département du Calvados à compter de ce vendredi 23 octobre, à minuit. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce jeudi 22 octobre. Le Calvados fait partie des 38 nouveaux départements concernés par cette nouvelle restriction en France. Ce couvre-feu s'applique de 21 heures à 6 heures du matin, pour une durée de six semaines. Les commerces ou services recevant du public seront fermés. Comme pendant le confinement, pour sortir, il faudra se munir d'une attestation dérogatoire et en préciser le motif : déplacement professionnel, déplacement pour motif familial impérieux, déplacement pour les personnes en situation de handicap et de leur accompagnant, déplacement pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative… La dérogation est disponible sur le site internet du gouvernement. Il est aussi interdit de se réunir à plus de six personnes sur la voie publique. Le préfet du Calvados et le maire de Caen se réunissent vendredi 23 octobre pour préciser les conditions de ce couvre-feu.