Orne. Covid-19 : les annulations de manifestations en tout genre se multiplient

Même s'il n'y a pas (encore) de couvre-feu dans l'Orne ce jeudi 22 octobre, avec la recrudescence de la Covid-19, les annulations de manifestations en tous genres se multiplient dans le département, pour les mois d'octobre et novembre.

Ces dernières 24 heures, plusieurs annulations sont recensées : le concert des Frangines, prévu vendredi 23 octobre au Forum de Flers, la 30e Fête du cidre, prévue samedi 24 et dimanche 25 octobre à Val-au-Perche, la course pédestre des 10 kilomètres d'Argentan, prévue dimanche 25 octobre, le concert d'Amaury Vassily, prévu le samedi 14 novembre au Colys'Haies à Tinchebray, le Forum des métiers et de l'emploi de Flers'Agglo, prévu le vendredi 27 novembre.