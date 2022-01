[Photos] Manche. Spécialiste du financier, La Maison du Biscuit s'agrandit

La façade ressemble aux décors du parc Disneyland version British. À l'intérieur, des étals alléchants de biscuits et de chocolats. Les spécialités de la maison ? "Petit four financier, cookie au caramel, sablé à l'amende enrobé de chocolat au lait…", nous énumère Kévin Burnouf, le patron de la Maison du Biscuit, située sur la commune de Sortosville-en-Beaumont. Une institution dans la Manche, qui attire chaque année 500 000 visiteurs. Mais l'ancienne laiterie devient trop petite. Elle va donc s'agrandir avec, à terme, un nouvel atelier de production de 3 000 m2. "Il faut imaginer que la Maison du Biscuit est accolée à une colline, donc avant de construire le bâtiment, il faut la creuser", explique Kévin Burnouf. Les travaux lancés fin août devraient durer un an et demi.

Kévin Burnouf, patron de la Maison du Biscuit, nous ouvre les portes de son atelier de production, qui va déménager après les travaux.

"Avec le confinement, on s'est aperçu qu'une partie de notre clientèle commandait sur notre site internet", constate le chef d'entreprise. L'agrandissement de la Maison du Biscuit permettra ainsi d'augmenter la vente en ligne et d'élaborer de nouvelles recettes…

La famille Burnouf a acquis cette ancienne laiterie en 1995. La Maison du Biscuit, située sur la commune de Sortosville-en-Beaumont, attire chaque année 500 000 visiteurs.

Des boîtes de sablés, de financiers, de cookies sont vendues à la Maison du Biscuit. "On a en moyenne 26 heures de stock, c'est rien", explique Kévin Burnouf qui compare son activité à celle d'une boulangerie.