[Vidéo] Orne. Avant l'hommage national, des rassemblements pour Samuel Paty

L'hommage de la Nation à Samuel Paty, enseignant assassiné vendredi 16 octobre dans les Yvelines, sera rendu mercredi 21 octobre au soir, dans la cour de la Sorbonne. Dès 11 h 30, quelque 200 personnes et une cinquantaine d'élus se sont réunis devant l'hôtel de ville d'Alençon, pour une cérémonie aussi sobre que rapide. Le maire Joaquim Pueyo a prononcé quelques mots pour redire son attachement aux valeurs républicaines, avant que soit respectée 1 minute de silence. La Marseillaise a ensuite été entonnée, la cérémonie se clôturant ensuite par une salve d'applaudissements.

Une demi-heure plus tard, une autre cérémonie se tenait à L'Aigle, où 300 personnes se sont rassemblées devant le lycée Napoléon. Le président de la Communauté de communes, le proviseur du lycée et la députée Véronique Louwagie ont pris la parole. Dans la foule, se tenaient deux professeurs d'histoire, Mme Travers et son collègue M. Lemars, bien décidés à "ne rien lâcher". Là aussi, le rassemblement s'est achevé par une salve d'applaudissements.

Un troisième rassemblement s'est tenu dans le département, à Domfront.