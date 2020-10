[Vidéo] Le Grand-Quevilly. Un rassemblement pour rendre hommage à Samuel Paty

À 12 heures tapantes le mercredi 21 octobre, de nombreuses communes ont organisé des rassemblements en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné par un terroriste le vendredi 16 octobre. C'est le cas du Petit-Quevilly, de Cléon ou encore du Grand-Quevilly, où une bonne centaine de personnes a répondu à l'appel.

"Le seul moyen d'exprimer correctement notre indignation"

Parmi eux, Bruno ne s'imaginait pas rater ce rendez-vous : "Je suis professeur des écoles, mais de toute façon, en tant que citoyen, je pense qu'il est temps de réagir contre toute cette horreur. C'est le seul moyen d'exprimer correctement notre indignation." Un peu plus loin sur l'esplanade, une mère de famille se sent tout aussi concernée : "La laïcité, c'est important, comme le droit d'expression. Ça résonne pour moi car il ne faut pas faire de mélange : on est tous frères sur Terre !"

Un message de laïcité et de fraternité, que le maire Nicolas Rouly a tenu à faire passer dans une courte prise de parole, avant une Marseillaise. La minute de silence, elle, a été remplacée par une minute d'applaudissements.