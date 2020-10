À Flers, la municipalité veut multiplier les conseils citoyens, pour permettre aux habitants de s'impliquer et leur redonner la parole. Il existe actuellement deux conseils citoyens : un sur le quartier Saint-Michel et un autre sur Saint-Sauveur. À terme, il en est envisagé quatre ou cinq supplémentaires, pour couvrir l'ensemble de la commune : centre-ville, périphérie, nord de Flers et sud de la ville, "pour recueillir les avis et les idées des Flériens", explique le maire Yves Goasdoué. Tous les habitants de Flers pourront en faire partie. Ceux intéressés par ce projet ont jusqu'au 12 décembre pour s'y inscrire. Des permanences sont organisées aux Arcades (11 rue du 6-Juin). La prochaine aura lieu samedi 7 novembre, de 10 h 30 à 12 heures.