Le Havre. Assassinat de Samuel Paty : "Cet acte barbare n'a de source que la haine"

L'émotion reste vive à travers tout le pays après l'acte terroriste du vendredi 16 octobre. Samuel Paty, 47 ans, a été décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un réfugié d'origine tchétchène de 18 ans, pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. La communauté musulmane est particulièrement meurtrie. L'Association des musulmans du Havre (AMH) condamne fermement cet "acte barbare qui n'a de source que la haine et ne saurait trouver en aucun cas sa justification dans la défense de la religion musulmane". Pour l'association, "la liberté d'expression est un droit fondamental qui doit être défendu par tous". Fouad Azizi Alaoui, le président de l'AMH, craint les amalgames. Il assure que son association "travaille à la construction de la personne, lui apporte un islam équilibré, du juste milieu, et une citoyenneté à la hauteur. Une personne doit être élément dans sa société". L'AMH gère deux mosquées au Havre, celle de la Mare-Rouge et celle de Caucriauville.