Rouen. Une petite sœur pour le Marché du Robec

L'épicerie du marché est située à deux pas du Marché du Robec, au 249 rue Eau de Robec à Rouen. Victoire Lecourt y propose du vrac, du sucré, du salé, du bio, du zéro déchet, des produits d'hygiène et surtout du local. Les producteurs normands sont mis à l'honneur et ça fonctionne : "Le miel et les cosmétiques solides marchent très bien depuis l'ouverture." Le succès est tel que la gamme de produits en vrac va s'étendre et que des coffrets zéro déchet sont déjà prévus pour Noël.