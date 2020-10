Covid-19. Le port du masque étendu dans deux communes du département de l'Orne

Après Alençon, Flers, Argentan, Mortagne-au-Perche, Bagnoles-de-l'Orne et Bellême, le port du masque est désormais obligatoire dans le centre-ville de l'Aigle. Cette mesure prise par la préfète de l'Orne s'applique dès aujourd'hui, samedi 17 octobre. Elle est également étendue à La Chapelle-Montligeon, dans un périmètre de 500m autour de la basilique, "susceptible de connaître une hausse de la fréquentation lors des vacances scolaires de la Toussaint", indique la préfecture de l'Orne et aux abords immédiats des entrées et sorties des centres de loisirs dans tout le département. Dans l'Orne, 23 personnes sont hospitalisées dont quatre en réanimation selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé.

