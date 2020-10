Le Havre. Bars, salles de sport, fête foraine... De nouvelles mesures de restriction

"Progressivement, Le Havre suit le mouvement de Rouen" : c'est ce qu'a indiqué samedi 17 octobre le préfet de Normandie et de Seine-Maritime, Pierre-André Durand. Le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, augmente, tout comme la tension hospitalière. Pour ces raisons, de nouvelles mesures s'appliquent dès aujourd'hui au Havre, à Sainte-Adresse, Harfleur, Gonfreville-L'Orcher et Montivilliers.

Outre la fermeture de tous les bars ramenée à 22 heures, comme dans toute la Seine-Maritime, la vente d'alcool à emporter et sa consommation sur la voie publique sont désormais interdites de 22 heures à 6 heures du matin.

Les activités physiques et sportives sont interdites "dans les espaces clos et couverts" que sont les gymnases, patinoires ou piscines, publics ou privées. Plusieurs exceptions sont prévues, notamment pour les publics prioritaires (scolaires, mineurs dont la pratique est encadrée, étudiants STAPS, formation continue ou professionnelle, sportifs professionnels et de haut niveau, pratique sur prescription médicale, personnes en situation de handicap).

Enfin, les brocantes, braderies, déballages ou vide-greniers sont interdits et les fêtes foraines devront fermer à 22 heures.