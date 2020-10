[Vidéo] Le Havre. La foire Saint-Michel prolongée jusqu'au 25 octobre

Voilà qui consolera peut-être les adeptes normands des fêtes foraines. La foire Saint-Michel du Havre, qui devait se clôturer dimanche 19 octobre, est finalement prolongée, dans un premier temps jusqu'au dimanche 25 octobre. C'est la mairie qui a fait cette proposition aux forains, fortement impactés par l'annulation de la foire Saint-Romain de Rouen. Les tarifs réduits sur les manèges sont tout de même maintenus samedi 17 octobre. Pour rappel, le protocole sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 impose un nombre de visiteurs limité à un millier à la fois.

La foire est ouverte les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches, de 14 heures à 23 heures, et les vendredis et samedis, de 14 heures à 2 heures du matin.