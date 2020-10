Loisirs. Ce week-end a lieu le Salon de l'immobilier neuf à Caen

C'est un rendez-vous attendu de tous les Normands ayant un projet immobilier. Le Salon de l'immobilier neuf est de retour ce week-end et vous ouvre ses portes ce vendredi 16, jusqu'au dimanche 18 octobre. Vous pourrez y rencontrer des professionnels pour approfondir votre projet immobilier. Par ailleurs, vous pouvez aussi visiter le salon de manière virtuelle, puisque cette année, en raison du contexte sanitaire, il est possible de faire votre visite via le web, et ce depuis lundi 12 octobre.

Le marché immobilier a particulièrement été marqué par le confinement.