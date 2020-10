Le Havre. Arrêtés après un échange de drogue et d'argent en pleine rue

Une patrouille de la BAC du Havre a été témoin d'un échange de drogue entre deux individus, mercredi 14 octobre vers 20 h 30, rue Aristide-Briand. Les deux hommes se sont échangé un sachet et des billets. Sur l'acheteur, âgé de 46 ans, les policiers ont bien retrouvé le sachet. Il contenait 1,30 gramme de cannabis. Sur le vendeur présumé, les enquêteurs ont découvert trois sachets (contenant chacun, également, 1,30 gramme de cannabis) et 600 euros en liquide (42 billets de 10 euros et 9 billets de 20 euros). Âgé de 21 ans, il a été placé en garde à vue. L'individu est connu des services de police.

Il n'a pas reconnu les faits. Le jeune homme est convoqué devant la justice le 6 juillet 2021.