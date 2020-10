Le Havre. Il se promène avec une batte de base-ball et un brise-vitre

Jeudi 15 octobre à 14 heures, quai Colbert au Havre, les caméras de surveillance ont repéré un homme au comportement suspect. Des policiers se rendent sur place pour le contrôle. L'homme de 30 ans portait sur lui une batte de base-ball et un brise-vitre. En garde à vue, il a expliqué que la batte était à sa grand-mère qui n'en voulait plus et qu'il venait de trouver le brise-vitre. Originaire de La Rivière-Saint-Sauveur, dans le Calvados, il devra payer une amende de 200 €.