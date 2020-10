Le Havre. Phare en familles : des ateliers pour petits et grands

Samedi 17 octobre marquera le début des vacances de la Toussaint, mais pas seulement : c'est aussi le lancement de la troisième édition de Phare en familles, organisé par Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie. Durant quatre jours, parents et enfants pourront se retrouver et partager de précieux moments autour de différents ateliers riches et variés. "L'événement est accessible à tous. Le matin est réservé aux enfants les plus jeunes, entre 3 et 5 ans, on propose un atelier qui s'appelle Le Large, c'est une invitation à traverser un atelier en mouvement. L'après-midi, c'est pour les 5-12 ans. Les ateliers sont davantage diversifiés. Il y a de la broderie, la fabrication de badges ou encore de la danse bien évidemment", indique Mathilde Mahier, chargée de communication.

Cette année, l'événement tournera autour de la thématique de la lumière. "En plus des ateliers, nous proposons un spectacle qui s'intitule Clarté. Il s'agit de théâtre d'objets où la lumière occupe une place centrale. Tous les ateliers qui sont déployés autour du spectacle ont en lien cette lumière."

Pratique. Du samedi 17 au mardi 20 octobre au Phare, 30 rue des Briquetiers, Le Havre. Gratuit sur inscription au 02 35 26 23 00.