Manche. Un nouveau départ pour les cliniques de Saint-Lô et de Coutances

La clinique du Dr Henri Guillard à Coutances et la polyclinique Saint-Jean à Saint-Lô, deux établissements du groupe Doctegestion, changent de nom et fusionnent pour devenir l'Hôpital privé du centre-Manche. Outre le changement d'identité, il s'agit pour le groupe d'accélérer la complémentarité d'activités des établissements et de développer l'offre de soins, notamment la chirurgie ambulatoire, en particulier sur le site de Coutances. Patrick Auffret est le directeur des deux établissements depuis le 11 mai dernier.

L'établissement de Coutances est toujours sous le coup d'une période de redressement judiciaire, mais aujourd'hui, les perspectives sont meilleures, assure son directeur.

Les deux sites, qui sont en relais de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô en cette période de reprise de Covid, avaient été assez peu sollicités au printemps dernier.

Parmi les projets de la nouvelle entité : l'installation d'un scanner sur le site de Saint-Lô et la création d'une unité de stérilisation.