Cherbourg-en-Cotentin. Les représentations d'Édouard Baer au théâtre annulées

Le nouveau spectacle d'Édouard Baer, programmé le mercredi 14 octobre à 19 h 30 et le jeudi 15 octobre, après un report, à 20 h 30, au Théâtre à l'italienne de Cherbourg-en-Cotentin, est annulé a-t-on appris ce mardi 13 octobre. "Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la production du spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce d'Édouard Baer a dû se résoudre à annuler les représentations au Trident cette semaine, ainsi que les prochaines dates de tournée. Les équipes d'Édouard Baer et du Trident s'attachent à trouver de nouvelles dates à Cherbourg pour ce spectacle." Le remboursement est possible dès à présent. "Les spectateurs munis de billets sont priés de bien vouloir les retourner à la billetterie."

