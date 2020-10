Seine-Maritime. Quatre marins secourus au large de Fécamp, leur navire remorqué

Dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 octobre, le navire de pêche La Presqu'île a signalé une voie d'eau à son bord. Il était à douze nautiques (environ 22 kilomètres) au nord-ouest de Fécamp, avec quatre membres d'équipage à son bord. Les navires de pêche Marie Galante I et Daniel Auguste se sont déroutés pour porter assistance. L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale et la vedette de la SNSM du Havre se sont également rendus sur zone. La voie d'eau était trop importante à bord du bateau de pêche pour être réparée sur place. Malgré des conditions difficiles avec une mer agitée, les quatre marins pêcheurs ont été hélitreuillés et transportés vers le sémaphore de Fécamp, où ils ont été pris en charge par les pompiers.

La SNSM a ensuite remorqué la Presqu'île jusqu'au port d'Antifer. Le convoi est arrivé en toute sécurité au port d'Antifer en milieu de matinée.